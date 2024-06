Guerra Ucraina, Kiev utilizza armi americane per colpire sul confine Belgorod (secondo fonti russe): il nuovo capitolo del conflitto

Fonti russe hanno riferito che l'Ucraina ha utilizzato, per la prima volta, armi di fabbricazione americana per colpire la città russa di Belgorod. Il Ministero della Difesa di Mosca e vari blogger militari russi hanno dichiarato che le forze di Kiev hanno impiegato il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità M142 (Himars) in questo attacco: questo lanciarazzi multiplo leggero ha colpito la città di Belgorod, che si trova proprio sul confine, segnando una svolta significativa nell'utilizzo delle armi occidentali da parte dell'Ucraina, in particolare dopo i dibattiti delle ultime settimane.

Il via libera (limitato) degli Stati Uniti

Negli scorsi giorni, gli Stati Uniti hanno concesso all'Ucraina il diritto limitato di utilizzare armi di fabbricazione americana contro obiettivi militari all'interno della Russia.

Questa autorizzazione è arrivata mentre le forze russe intensificavano la loro offensiva contro città e villaggi ucraini, causando una reazione internazionale che ha portato a un dibattito acceso sulle restrizioni nell'uso delle armi fornite a Kiev. Secondo Politico, il Presidente Joe Biden ha "segretamente" autorizzato l'Ucraina a colpire con armi americane, ma soltanto nell'area vicino a Kharkiv e non con missili a lungo raggio. Questa decisione arriva in un momento cruciale, con i ministri degli Esteri della Nato riuniti a Praga per fare il punto in vista del summit di Washington, previsto a luglio. Durante l'incontro, il dibattito sulla rimozione delle restrizioni per l'uso delle armi fornite all'Ucraina è entrato nel vivo, con una maggioranza di alleati schierati a favore di un approccio più interventista.

La politica "interventista"

La decisione americana di permettere a Kiev di colpire obiettivi militari russi con armi occidentali è stata vista come una svolta significativa. Mosca osserva con apprensione l'evolversi della situazione, consapevole che un approccio più interventista da parte degli alleati occidentali potrebbe limitare la sua libertà di movimento oltre confine. Parigi e Londra avevano già espresso il loro sostegno all'uso delle armi fornite in aiuto dell'Ucraina anche in territorio russo e una certa pressione in questo senso è stata esercitata su Joe Biden da parte soprattutto del Segretario di Stato americano, Antony Blinken: Biden si è infine convinto, sebbene con alcune limitazioni, come l'impiego di missili a lungo raggio oltre il confine. La revoca delle restrizioni all'uso delle armi occidentali ha richiesto più di due anni di consultazioni tra le potenze occidentali. La riluttanza iniziale era dovuta al rischio di un allargamento del conflitto, qualora l'Ucraina avesse colpito in Russia con missili forniti dagli alleati. Tuttavia, la recente intensificazione della campagna militare russa nella regione di Kharkiv, che include attacchi a obiettivi civili, ha spinto gli alleati a rivedere la loro posizione.

La Germania

Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato che Berlino autorizza l'Ucraina a colpire in territorio russo, ma solo vicino al confine, con le armi inviate dalla Germania. Durante una conferenza stampa, il portavoce del cancelliere ha chiarito: «È sempre stato chiaro che noi, nel mettere a disposizione le armi all’Ucraina, non diventiamo parte del conflitto. L’Ucraina ha il diritto, garantito dal diritto internazionale, di difendersi dagli attacchi. Per questo può usare anche il materiale bellico che abbiamo consegnato».