Fossalta di Piave. Marito violento contro la moglie e i figli: allontanato da casa

FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA) - I Carabinieri di Noventa di Piave hanno eseguito un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un 49enne di Fossalta di Piave indagato per maltrattamenti in famiglia.

L'uomo avrebbe maltrattato la moglie e i figli minori.

L'uomo avrebbe maltrattato la moglie e i figli minori, con condotte violente, minacciose ed offensive. La donna, stanca degli abusi subiti, aveva deciso di segnalare la propria situazione ai Carabinieri di Meolo.

L'ordinanza di protezione è stata emessa dal Giudice Civile, che ha ritenuto la gravità della condotta dell'uomo pregiudizievole per l'integrità fisica e morale, nonché per la libertà della moglie. La misura cautelare ha lo scopo di porre fine ad una situazione di convivenza precaria evitando in tal modo la reiterazione di comportamenti violenti in ambito familiare.

Se sei vittima di violenza domestica, non esitare a chiedere aiuto. Puoi contattare i Carabinieri al numero 112, il numero nazionale antiviolenza 1522 o il Centro Antiviolenza della tua zona