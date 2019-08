Marito e moglie spacciavano in casa, arrestati dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Lei raccoglieva gli ordini in casa, lui provvedeva alle consegne per strada e raccoglieva i soldi. Un'attività consolidata per una coppia di Mestre, se non fosse che l'attività consisteva nello. I carabinieri, dopo unaserie di appostamenti nellazona di via Piave, hannoil tunisino E.B, 26 anni, con precedenti per spaccio e la moglie B.S., italiana di 30 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio. Nella loro abitazione di via Duca d'Aosta, una parallela di via Piave, sono stati trovati 130 grammi di eroina, due di hashish e 1.600 euro in contanti.