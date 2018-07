Colpito da una malattia fulminea, muore il primario Marino Patrizio

di Giorgia Pradolin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Avrebbe dovuto essere in Piazza San Marco a coordinare la macchina dei soccorsi, come aveva sempre fatto negli ultimi anni durante la festa del Redentore e in tutti i grandi eventi veneziani, dal Capodanno fino all'arrivo dei capi di Stato. E come aveva fatto anche pochi mesi fa, in prima linea durante le feste di punta del Carnevale. È mancato ieri nel primo pomeriggio Marino Patrizio, 63 anni, primario e responsabile del Suem di Venezia, Unità operativa semplice dell'Ulss 3 Serenissima.