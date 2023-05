MARGHERA - Paura a Marghera, pulisce il giardino e sente qualcosa di duro sottoterra: è un ordigno bellico. È accaduto ieri sera, giovedì 18 maggio, in un'abitazione in via Stadler 15. Il proprietario stava spazzando il giardino quando ha sentito qualcosa di duro nel sottosuolo. Si tratterebbe di una bomba risalte al periodo della guerra.

Immediato l'intervento di pompieri e carabinieri per mettere in sicurezza la zona. Stamane, gli artificieri sono arrivati sul posto per rimuovere l'ordigno. Si tratta di una bomba da esercitazione. Il caso è coordinato dalla Prefettura.