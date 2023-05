Una mina anticarro spunta dal terreno durante la festa a Forte Marghera

MESTRE - Ritrovata a Forte Marghera una mina anticarro di 20 centimetri di diametro, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno è stato rinvenuto sull'argine interno del canale, di fronte al gattile.

In particolare, il ritrovamento è avvenuto durante una manifestazione legata al mondo del fumetto: un mezzo, transitando, ha probabilmente mosso il terreno e fatto riemergere la mina. Per fortuna un partecipante, appassionato di ordigni bellici, ha riconosciuto la mina e ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate subito le forze dell'ordine che, per evitare allarmismi, hanno presidiato in modo discreto la zona, per evitare che qualcuno si avvicinasse alla mina. Dopodiché l'area è stata recintata ed isolata. ora la prefettura dovrà decidere quando inviare il Genio Civile per la bonifica.