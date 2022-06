Marco Dori stravince, ancora lui sindaco di Mira per i prossimi 5 anni

Marco Dori è di nuovo sindaco di Mira: il candidato del centrosinistra vince al primo turno con il 54% contro Andrea Martellato (centrodestra) al 34%. Marco Dori, 38 anni, si è ricandidato a sindaco di Mira dopo aver guidato l’amministrazione per 5 anni. Sposato con Laura e papà di una bambina, Dori è diplomato al liceo G. Galilei di Dolo ed è laureato in “Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza sociale”.

Per sostenersi negli studi e aiutare la famiglia che gestisce da anni il ristorante Vettore è stato ristoratore, barman, albergatore e all’occorrenza anche manutentore.

E’ giornalista e ha collaborato prima della nomina con il Gazzettino. Nel 2017 è diventato sindaco di Mira sostenuto da una coalizione di centrosinistra vincendo al ballottaggio contro Antonella Vivian candidata del centrodestra.