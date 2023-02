Mara Venier, Carnevale a Putignano e spunta un travestimento epico: ecco quale

E Carnevale sia! Mara Venier, più scatenata che mai, ha deciso di trascorrere il Carnevale 2023 in grande stile: a Putignano, in Puglia. E proprio tra carri, fiumi di gente e coriandoli ecco un travestimento che non le è passato inosservato. Tra la persone presenti, spunta un ragazzo che si è camuffato proprio da Zia Mara: parrucca bionda, occhiali e immancabile cartellina con la scaletta del programma. «Possiamo farci una foto?» dice il ragazzo mentre si avvicina alla conduttrice che, come da consuetudine ormai, riprende tutto col cellulare sorridendo in sottofondo. E, anzi, ferma il ragazzo e gli dice: «Aspetta faccio io», preferendo scattare lei stessa la foto.

Mara Venier al carnevale di Putignano

«Giornata meravigliosa…grande Mimmo Modugno qua a Polignano tutto parla di te …….❤️❤️❤️ e stasera tutti al carnevale di Putignano» ha scritto nel pomeriggio Mara, pubblicando un post Instagram in cui si mostra davanti alla statua di Domenico Modugno, simbolo ormai della città pugliese. Che Mara ami festeggiare il carnevale non è un segreto, e proprio qualche giorno fa l'ha mostrato.

Insieme al nipotino

Qualche giorno fa , Zia Mara è finita nelle grinfie del piccolo Iaio, il nipotino Claudio di 5 anni, che l'ha riempita di festoni di carnevale. E lei, sempre più innamorata, si è lasciata "impreziosire" di festoni senza remargli contro. In una story Instagram Mara Venier ha scritto: «Io devo andare a lavorare così amore? in televisione così?» chiedeva al piccolo che prontamente risponde: «Sì, con gli occhi così» mentre continuava a coprire la nonna con addobbi di carnevale.

Una nonna tutto fare

Ancora una volta Mara mostra il grande amore per il suo nipotino che, ormai da 5 anni, le tiene compagnia divertendola e facendo divertire anche tutti i suoi fan. Molte spesso, infatti, la gag con nonna Mara allietano i fan, che la considerano una nonna speciale e affettuosa. Una story che arriva proprio dopo i rumors che cirocolano da giorni sul suo presunto addio a Domenica In. La zia Mara, signora della domenica, ha ammesso di essere molto stanca e di desiderare una pausa per potersi dedicare di più alla famiglia ma anche ad altri progetti lavorativi. Già in passato aveva detto che avrebbe lasciato il programma, per poi ripensarci per grande amore del suo lavoro e del pubblico, ma sembra sempre più certo che nella prossima stagione non starà al timone del programma di Rai1.