Gianni Nannini a Domenica In: «L'intervista mi interessa poco». La risposta che gela Mara Venier

Gianna Nannini è ospite di Mara Venier a Domenica In. La cantante si è raccontata in una lunga intervista che, forse, non aveva molta voglia di fare. Non era scocciata ma, a un certo punto, la conduttrice le ha fatto notare che sembrava un po' strana e Gianna ha risposto: «L'intervista mi interessa poco» e Mara le ha detto con espressione divertita ma anche sorpresa: «E che vogliamo fare?». Poi, entrambe hanno riso accompagnate anche dall'applauso del pubblico in studio.

Gianna Nannini, dopo i complimenti di Mara Venier per il suo nuovo album, ha risposto: «Nella mia carriera non ho mai pensato al successo.

Quando fai delle canzoni e non pensi al risultato che potrebbero ottenere, arrivano tutte le cose più belle, sempre se si lavora con passione».

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vola Amici (che doppia Rai 1), bene Kung Fu Panda su Italia 1 e il cinema di Rete 4

Gianna Nannini ha cominciato la sua intervista a Domenica In, parlando del suo ultimo album "Sei nell'anima" dicendo: «Sono sempre stata molto esigente con me stessa per questo ci ho messo tanto a tornare. Nel mio album ci sono 12 canzoni nuove che vengono tutte dalla mia anima, ogni parola doveva venirmi da dentro per “pennellare” questo disco e serviva tutta la concentrazione del caso». La cantante ha, poi, parlato della sua età: ultimamente, tutti le chiedono se ha davvero 41 anni. Gianna ha spiegato: «Tutti pensano che io abbia 41 anni perché nel disco c’è una canzone che si intitola 1983. Io l’età me la scelgo, per cui sono dell’’83 e lo dico a tutti. Questo non è un modo per ringiovanirmi, è un dato di fatto. Io sono vintage».

La cantante ha anche aggiunto: «Sanremo? Penso sia una grande opportunità, un importante trampolino di lancio.

L'unica volta che avrei voluto andare, è stato l'anno in cui ho scritto "Fotoromanzo". Poi, non ho più partecipato».

Gianna Nannini ha anche raccontato il motivo per cui all'inizio della sua carriera si è trovata ad affrontare tutto da sola:«Mio papà all’inizio non voleva che facessi questo mestiere e quindi me ne sono andata da casa e sono corsa a Milano. Ho realizzato il mio sogno, che era ciò che desideravo di più al mondo, senza l’aiuto dei miei genitori. Il primo provino lo feci con Mara Maionchi che mi prese a lavorare con lei, le devo molto. Durante il periodo adolescenziale, poi, mi sono sempre sentita un po’ sola e il pianoforte era l’unico modo che avevo per trovare affetto che, magari, non veniva dalla mia famiglia. Quello strumento è stato fondamentale per me».

Infine, Gianna Nannini ha spiegato cosa sia l'amore per lei: «L'amore secondo me è vivere. Nella vita come si fa a stare senza amore? Penelope, ad esempio, viene prima di tutto per me. Ha già 14 anni. Io non la espongo sui social perché penso che i bambini vadano sempre rispettati e farli vedere troppo non va bene. La lascerò sempre libera di scegliere ciò che vuole fare e chi vuole diventare».