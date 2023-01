L'intrigante Victoria dei Maneskin in ristorante con la maglia del Venezia Calcio

VENEZIA - E anche la bella Victoria, il volto femminile dei Maneskin, ha ceduto alla tentazione di indossare la maglietta del Venezia Calcio. L'intrigante bassista si è fatta fotografare con addosso la terza maglia del Venezia FC in un ristorante a Roma nel giorno di uscita di "Gossip", l'ultimo singolo dei Maneskin. La foto è stata inoltrata al Gazzettino da Nicolò Michielin che ricorda come la maglia del Venezia impazzi tra gli artisti. Nello stesso giorno anche il cantautore Tutti Fenomeni al suo concerto al New Age di Roncade si è presentato con la mitica maglietta dorata sul palco.

Tutti Fenomeni, con la maglia del Venezia Calcio