Maneskin, Damiano si rasa i capelli a zero: ecco perché. Fan deluse: «Non dovevi farlo!»

Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, ha rasato a zero i capelli. Lo ha annunciato la band, pubblicando una foto che ritrae i musicisti Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con un rasoio fra le mani e le facce sconvolte, mentre il loro leader si mostra per la prima volta senza la sua folta chioma. «Si dice che Damiano si sia completamente rasato la testa», scrivono i Maneskin sui social, annunciando poi l'uscita di una nuova canzone: «Gossip, feat. Tom Morello, in uscita il 13 gennaio».

Damiano dei Maneskin rasa a zero i capelli: ecco perché

La band italiana ci ha ormai abituato alle sue provocazioni, così - anche per "spingere" il nuovo singolo - ha deciso di immolare i capelli di Damiano per continuare a sorprendere. La nuova canzone è il frutto di una collaborazione con Tom Morello,cantautore e chitarrista dei Rage Against the Machine.

Rumor has it Damiano completely shaved his head 👅 GOSSIP feat. @tmorello out on Jan 13th. pic.twitter.com/D9S3Y5P2s4 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 5, 2023

La delusione dei fan

La foto ha generato immediatamente una valanga di commenti sui social. La maggior parte degli utenti è rimasta sconvolta dalla scelta di Damiano, i cui lunghi capelli erano praticamente un simbolo della band. Una fan scrive: «Io amo gli uomini rasati, ma Damiano no... Fortuna che Ethan ha ancora i capelli lunghi». Un'altra scrive: «Non farlo, per favore!». E ancora: «Non dovevi!». Intanto il frontman dei Maneskin fa la linguaccia: ancora una volta si parla di loro.