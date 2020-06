Un malore improvviso uccide il piccolo Ricky, aveva solo tre anni

PADOVA - Un malore, poi il trasferimento con l'elicottero all'ospedale: il cuoricino di Ricky si ferma. Aveva solo 3 anni il bimbo di origini cinese deceduto in ospedale a Padova dove era ricoverato dallo scorso 2 giugno. A causare il decesso sarebbe stato un problema al diaframma. Dopo le prime avvisaglie i genitori, che hanno una attività commerciale a Portogruaro, erano arrivati di tutta fretta al Pronto soccorso. La situazione è subito apparsa grave, tanto che il personale ha disposto il trasferimento con l'elicottero all'ospedale pedriatico di Padova. Purtroppo nonostante le amorevoli cure per il bimbo non c'è stato niente da fare. Un dolore immenso per i genitori Lucia e Franco e per i nonni che vivono a Brugnera. Ora mamma e papà devono cercare di spiegare al fratellino che Ricky è volato in cielo per giocare tra gli angioletti. Il fiunerale è già stato programmato per questo martedì alle 10.30 nella casa funeraria di Gorgo al Monticano. Ultimo aggiornamento: 14:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA