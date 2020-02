Magazzino incustodito con tremila proiettili a Castello. Imprenditore nei guai

VENEZIA - Imprenditore veneziano teneva un arsenale in un magazzino nel Sestiere di Castello: circa 3mila munizioni, di varia tipologia, molte delle quali di grosso calibro. I Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno denunciato l'uomo. La cosa grave è che il deposito era incustodito e aperto a tutti: non a caso l'intervento dei carabinieri è scaturito dalla richiesta di alcuni cittadini pervenuta al 112 che, nei giorni passati, avevano notato uno strano viavai intorno al magazzino.



All'interno del locale, sono stati rinvenuti anche reperti e residuati bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, inertizzati, e per i quali l'uomo, appassionato di armi e di storia militare, era autorizzato alla detenzione. Per la cassa di munizioni invece è scattato il sequestro, anche perché le munizioni erano state lasciate completamente incustodite, in un deposito che, all'arrivo dei militari, era aperto e alla portata di tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA