MAERNE - La comunità di Maerne piange l'ennesima morte prematura di questi giorni: Antonella Dante aveva solo 59 anni ed è mancata mercoledì all'ospedale di Mirano per complicanze legate a una neoplasia. Nativa di Piove di Sacco, dopo il matrimonio si era trasferita a Martellago e poi a Maerne. Oltre a essersi dedicata alla famiglia, ha sempre lavorato per diverse imprese di pulizia e servizi integrati, da ultimo per la coop sociale Il Cerchio. Amava gli animali e il mare. «Una persona mite, buona, disponibile e sempre pronta ad aiutare gli altri: stima, rispetto, amicizia erano i valori cui teneva di più» la ricorda il compagno Giancarlo. Antonella Dante lascia anche la figlia Jessica e la nipote Angelica. I funerali, giovedì alle 15 in chiesa a Maerne.