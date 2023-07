Addio alla maestra Luisella, stroncata dal male in sei mesi

PORTOGRUARO - Un ultimo respiro nell'amata casa, circondata dall'affetto dei suoi cari. È mancata così, a soli 59 anni, Luisella Grande, insegnante nata e cresciuta nel quartiere della parrocchia Beata Maria Vergine Regina, moglie del noto avvocato Luigino Mior. Una terribile malattia l'ha strappata all'amore della famiglia e degli amici in soli 6 mesi. Laureata il Lingue e Letterature Straniere a Trieste, amante dell'arte, della poesia e della musica, Luisella ha sempre insegnato alle scuole primarie, passando per San Michele al Tagliamento, Giussago e poi Portogruaro, alla "IV Novembre", dove ha svolto il ruolo di docente con la solita passione, dedizione e creatività fino alle vacanze dello scorso Natale. Dal marito Luigino, che conosceva da 41 anni e con il quale era sposata da 25, ha avuto due figli: Costanza, di 24 anni, studentessa di Psicologia, e Saverio, 21 anni, studente di Ingegneria Aerospaziale. «La sua dolce tenacia l'ha resa una donna speciale. Il suo amore per gli altri ricorda il marito era infinito. Si è occupata anche dall'ospedale dei genitori anziani, accertandosi che venissero adeguatamente curati. Fino all'ultimo la sua preoccupazione è stata quella di lasciarci soli. La passione per il suo lavoro l'ha portata a tenersi costantemente in contatto con l'istituto, scrivendo alla direzione un'ultima profonda lettera qualche giorno prima della fine dell'anno scolastico». I funerali si svolgeranno sabato, alle 10.30, nella Chiesa Parrocchiale Beata Maria Vergine Regina, dove domani, alle 19, verrà recitato il Rosario. Già oggi, dalle 14, le si potrà dare l'ultimo saluto alla Casa Funeraria Pertile.



