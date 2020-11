CAVALLINO TREPORTI - «Al lavoro per ridurre gli accessi a Lio Piccolo». A dirlo è Alberto Ballarin, assessore con competenze sull'antico borgo lagunare che interviene sulla questione degli accessi nella zona lagunare. In modo particolare per quanto riguarda l'antico borgo lagunare, sempre più spesso frequentata da turisti pendolari. Esattamente come accaduto una settimana fa, quando Lio Piccolo è stato letteralmente preso d'assolto da centinaia di persone per tutto il giorno, con oltre 200 mezzi parcheggiati contemporaneamente nel piazzale a metà pomeriggio e un continuano serpentone di auto che per tutto il giorno ha attraversato la stretta strada lagunare. Insomma, una situazione insostenibile per la zona, tra le più belle ma al tempo stesso delicate di tutto il territorio.



A stigmatizzare il tutto è stato il capogruppo di opposizione Angelo Zanella, che ha chiesto di istituire una sorta di numero chiuso nei fine settimana e di ripensare all'uso di Lio Piccolo. «E in questa direzione l'Amministrazione comunale si è attivata commenta l'assessore Ballarin - La soluzione non è di facile individuazione, ma stiamo vagliando ogni possibile ipotesi per evitare assalti come quello della scorsa settimana. Evidentemente ad incidere su simili presenze ci sono stati più fattori, come la bella giornata di sole e il fatto che molta gente ora preferisce muoversi vicino a casa per la classica gita. Ma di fronte a simili situazioni non possiamo rimanere impassibili».



ZONA ZTL PER L'ESTATE

Il Comune ha già avviato un percorso di confronto. «Da due anni abbiamo iniziato a discutere sulla riqualificazione di Lio Piccolo aggiunge Ballarin Dallo scorso maggio è stato attivato con tutti i soggetti interessati un tavolo di lavoro. L'idea ora è quella di istituire, quantomeno per i fine settimana, un accesso a numero chiuso su Lio Piccolo».

La volontà è quella di riuscire ad introdurre le limitazioni già per la prossima estate, valutando la migliore delle soluzioni possibili, compresa quella di istituire una specifica Ztl e la possibilità di favorire gli accessi con biciclette. «Ci confronteremo con tutti conclude l'assessore in ogni scelta saranno comunque tutelati i residenti e le aziende presenti in zona e ai relativi ospiti».

