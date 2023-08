Voglia di vacanza nell'hotel vip di Venezia Lido, ma è ricercato: arrestato 30enne mentre si preparava per andare al mare

VENEZIA LIDO - In vacanza nell'hotel vip, ma è ricercato: arrestato 30enne mentre si preparava per andare al mare. La voglia di trascorrere un periodo di vacanza in una delle città più belle del mondo è risultata fatale per un uomo sul quale pendeva un provvedimento restrittivo.

Nella serata di ieri, lunedì 21 agosto, i militari del Nucleo Natanti dei carabinieri di Venezia, al compimento di una serie di accertamenti finalizzati all’identificazione personale, che hanno coinvolto anche altri comandi dell’Arma della regione, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino, trentenne, ricercato dalle forze di polizia ed in vacanza a Venezia con gli amici.

Su di lui, infatti, era pendente un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona per una condanna definitiva ad oltre 4 anni di carcere per aver commesso reati di diversa tipologia.

I carabinieri hanno raggiunto l’uomo all’interno di una nota struttura ricettiva del Lido, mentre si stava preparando per andare al mare. Successivamente il cittadino tunisino è stato condotto in caserma per gli ulteriori accertamenti, al termine dei quale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. L'uomo ha all’attivo diversi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti perpetrati, per lo più, in diversi comuni della provincia di Verona.