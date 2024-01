Venezia Lido, perde il controllo dell'auto d'epoca e precipita in acqua intrappolato nella vettura: morto il conducente

VENEZIA LIDO - Perde il controllo dell'auto d'epoca in curva e precipita in acqua intrappolato nella vettura: morto Enrico Magliocco, 80enne del Lido. Stamattina, mercoledì 10 gennaio intorno alle 11.30, un anziano ha perso il controllo in curva della sua auto d'epoca precipitando in laguna in riviera San Nicolò, tra il patronato e il tempio votivo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, da Bologna è arrivato un elicottero con sub, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alcuni passanti avrebbero visto l'uomo perdere il controllo dell'auto e precipitare in acqua, tra le cause al vaglio quella del malore.

La dinamica

Il veicolo - probabilmente a causa di un malore dell'autista - è improvvisamente sbandato dopo una rotatoria ed è finito in laguna. I sommozzatori della polizia hanno recuperato il corpo all'interno della Lancia Fulvia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la capitaneria di porto e la polizia di stato con i sommozzatori.

I soccorsi

All’arrivo della squadra del distaccamento del Lido l’auto si era già completamente inabissata. I vigili del fuoco hanno fatto intervenire i sommozzatori della polizia di Stato (i sommozzatori dei VVF al Garda in addestramento per immersione profonda) e allertato il nucleo di Bologna. I sommozzatori hanno prima recuperato l’autista 80enne, della Lancia Fulvia Coupé, dichiarato morto dal medico del 118. Successivamente è stata agganciata l’auto che è stata issata con l’autogrù. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.