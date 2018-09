di Elisio Trevisan

MESTRE - Tutto in un’estate: dopo il fallimento lo storico liceo paritario Parini (aperto nel 1937) ha riacquistato all’asta la propria sede e giusto l’altro ieri ha siglato l’accordo con i sindacati per la riassunzione di tutti i dipendenti, una quarantina di persone tra impiegati e docenti. Il fallimento era stato avviato quando la madre del direttore Enrico Pizzoli era ancora in vita (Luciana Bordignon è scomparsa ad aprile del 2016 dopo essere stata rappresentante legale dell’istituto per cinquantanni...