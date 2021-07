Biennale, il premio al polacco Krzysztof Warlikowski: «Non so quanto saremo in grado di ricostruire dopo il Covid. So però a quanta libertà abbiamo rinunciato tutti in cambio di un'illusione di sicurezza».



«Non so quanto saremo in grado di ricostruire dopo il Covid - se mai se ne andrà. So però a quanta libertà abbiamo rinunciato tutti, e non per la prima volta, in cambio di un'illusione di sicurezza. E so anche che abbiamo il dovere di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati