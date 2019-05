Leonardo Da Vinci 500 anni, capolavori scolpiti nella sabbia delle Dolomiti

VENEZIA - A 500 anni esatti dalla morte del genio italiano per eccellenza, Leonardo da Vinci, la città di Jesolo (Venezia) gli dedicherà la 22/a edizione del «Festival Internazionale delle sculture di sabbia». In piazza Brescia, da giugno a settembre, troveranno posto le opere scolpite sulla sabbia. Sarà ancora una volta la sabbia dorata delle Dolomiti a trasformare in autentiche opere d'arte monumentali, creazioni, idee e produzioni artistiche del genio che saranno esposte in piazza Brescia dal 2 giugno al 15 settembre prossimi. Saranno realizzate cinque sculture che saranno lavorate dagli stessi tre artisti che hanno cesellato il bassorilievo del presepe di sabbia di piazza San Pietro: il russo Ilya Filimontsev, l'olandese Susanne Ruseler e il ceco Radovan Zivny, cui si aggiungeranno altri due artisti, l'americano David Ducharme e il russo Pavel Mylnikov. A coordinare i lavori sarà come sempre il direttore artistico della manifestazione, lo statunitense Richard Varano.

