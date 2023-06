MIRA - «Non mi aspettavo tutta questa risonanza, ho semplicemente espresso un mio pensiero sulla nostra pagina social». Chiara Valentini è titolare della pizzeria di Mira Al Giardinetto, che coniuga stagionalità, materie prime selezionate, rispetto per la natura e una sana attenzione ai valori "di una volta". Al punto di rifiutare l'offerta di una piattaforma di delivery, sostenendo che questo modo di approcciarsi alla ristorazione impoverisce i rapporti umani. "Per noi è importante creare rapporti con chiunque entri qui, che sia per sedersi ai nostri tavoli o per ordinare una pizza da asporto. I clienti respirano un clima rilassato, col tempo abbiamo costruito delle connessioni ed è bello che molti clienti abbiano supportato la nostra scelta di dire no al delivery".

La scelta di Chiara

Una scelta che non è una novità per il Giardinetto, nel 2022 citata nella guida 50 Top Pizza come una delle migliori pizzerie della provincia di Venezia. Qui si ordina alla vecchia maniera, per telefono o direttamente di persona, magari sorseggiando una birra al banco. «La nostra clientela preferisce venire da noi proprio per il clima che abbiamo creato e per la filosofia che seguiamo, piuttosto che spendere meno per andare in altri posti". Il pensiero di Chiara Valentini sulla ristorazione è molto chiaro: no ai grandi brand, spazio alla stagionalità con un menù che cambia ogni mese per seguire i ritmi della natura, attenzione all'ambiente e all'ecosostenibilità, sensibilità per la dimensione umana e centralità del rapporto con la clientela.

"Il cibo è un mezzo per conoscere se stessi, creare dei legami e intercettare persone curiose che vogliono provare qualcosa di nuovo e particolare. Anche la decisione di rifiutare la proposta di delivery va in questa direzione". Un rapporto con la clientela che ha resistito alla dura prova della pandemia ("l'unico momento in cui abbiamo fatto consegne") e si è riscoperto più forte.