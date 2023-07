VENEZIA - La tre giorni dedicata a Laura Pausini si è conclusa ieri sera con un vero e proprio trionfo (anche) social. La cantante ha celebrato l'avvio del suo tour mondiale e nel terzo concerto di San Marco ha attraversato la piazza (al centro libera dall'acqua alta, perchè a un livello maggiore rispetto ai lati) con una entrata trionfale passando in mezzo ai fan alla testa di un corteo vestito di rosso con tanto di fiaccole led. «È l'ingresso che avevamo studiato da tempo e sono contenta di essere riuscita a farlo tra voi», ha detto prima di iniziare uno show che anche ieri sera ha visto il tytto esaurito, con 5mila spettatori e 1.200 persone sedute ai Caffè della Piazza.

La tre giorni social

Un successo anche sui social, quello della cantante di Solarolo. Pubblico e rappresentanti delle istituzioni hanno elogiato le performance dell'artista, a partire dal sindaco. Nella prima serata Brugnaro ha commentato sui social, seguendo l'hashtag #LauraVenezia: «Benvenuta a Venezia Laura Pausini», aggiungendo un cuoricino. Sempre dalla giunta anche gli assessori Simone Venturini e Laura Besio hanno battezzato, rispettivamente, l'evento come «una serata da ricordare» e «uno spettacolo nello spettacolo».

Restando nel mondo della politica, è stata Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto a elogiarla: «Laura Pausini ha reso piazza San Marco ancora più magica e la serata indimenticabile. Vedere Venezia avvolta da suoni e colori è stata una esperienza coinvolgente. Grande Laura».

Tra i commenti c'è chi elogia la capacità della Pausini di tenere il pubblico inchiodato anche quando la band, nel corso della prima serata, è stata costretta allo stop per il maltempo. Ma lei ha proseguito a cantare a cappella tenendo fede al suo impegno. Tante le voci positive di chi commenta plaudendo all'evento, ma non manca anche chi critica la scelta rivitalizzando la polemica sull'opportunità o meno di questi concerti.

Tra i post critici, chi ha sottolineato la grandezza del palco e il vomume dello show. «Perché - si è chiesto qualcuno - la stessa Laura Pausini... non ha pensato di creare uno spettacolo ad hoc, magari in acustico o con una grande orchestra sinfonica, che meglio si addicono ad un luogo del genere?».

Tante poi anche le curiosità che si scorgono attraverso i vari fan club, che hanno l'occasione di immortalare e rendere pubblici scorci e momenti da "dietro le quinte". Il gruppo Facebook "Laura4u" due giorni prima della serata inaugurale aveva svelato un video dell'artista in cui si sente la Pausini dire: «Sono a Venessia, ci siamo quasi», rivolgendo il pollice verso l'alto e immortalando un tramonto spettacolare sulla laguna. Il gruppo "Laura Pausini Fanclub" ha invece postato un video in cui si vede la ragazza di Solarolo avvolta nel backstage del primo concerto in un accappatoio bianco, intenta a commentare: «L'acqua mi accompagna cinque volte su mille concerti, però quelli importanti. Grazie per la resistenza, siete grandi», prima di esser portata via dalle guardie del corpo che le hanno evitato di prendere troppo freddo.