Davide ucciso a 6 anni da una leucemia fulminante: la malattia diagnosticata appena 10 giorni fa

SCORZE' - Una febbre alta, la corsa all'ospedale di Padova, la diagnosi di una rara forma di leucemia. Poi la situazione è improvvisamente precipitata e in appena dieci giorni il suo giovane cuore ha cessato di battere. Ad uccidere ad appena 6 anni il piccolo Davide Favaron è stata una leucemia fulminante. La malattia era stata diagnosticata una decina di giorni fa e ieri, sabato 9 luglio, il bimbo che abitava a Scorzè con mamma e papà è deceduto. I medici di Padova, che avevano visitato il piccolo, hanno spiegato ai famigliari che era una forma rara di leucemia, ma non pensavano ad un decorso così veloce e violento della malattia. I genitori sono molto conosciuti in paese per il loro impegno nella parrocchia di Scorzé e nella sagra di San Benedetto. Una notizia, quella della scomparsa di Davide, che sta straziando il paese. Il bambino non aveva mai avuto problemi particolari di salute. Un bimbo dal sorriso dolcissimo e dai grandi occhi che amava i dinosauri.

APPROFONDIMENTI SCORZè Il piccolo Davide, il bimbo che amava i dinosauri ucciso da una... VICENZA Michele Merlo, morto un anno fa di leucemia fulminante: evento in... BREGANZE Bambino ucciso da una leucemia fulminante: Alberto muore a 20 mesi