VENEZIA - Forti raffiche di vento, martedì pomeriggio, in tutta la laguna, hanno interessato sia Venezia che Chioggia.



In terraferma i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere diversi alberi e tendoni danneggiati dall'improvviso maltempo: la poca gente in giro ha evitato problemi alla circolazione.



Le raffiche in laguna hanno raggiunto punte di 62 nodi ovvero quasi 115 km orari.. Ultimo aggiornamento: 21:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA