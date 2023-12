VENEZIA - Tre i casi accertati, poiché a fatto accaduto i proprietari degli appartamenti violati si sono recati subito da lui per sostituirne la serratura. Gabriele Scarpa, titolare del negozio di ferramenta Fazzini situato tra campo Santa Marina e campo Santa Maria Formosa, in questi giorni è stato il testimone diretto della rabbia e della preoccupazione di coloro che nell’ultimo periodo sono stati letteralmente presi di mira, specie nel sestiere di Castello, da balordi che hanno manomesso le cassette portachiavi da esterno collocate all’ingresso delle abitazioni. Cassette con codice o con lucchetto, normalmente utilizzate per agevolare il check-in dei turisti in arrivo nella città d’acqua, soprattutto se in determinati orari della giornata. Oppure, in caso di seconde case, installate per permettere agli addetti alle pulizie di poter entrare in totale autonomia. Acquistabili anche on line, il prezzo di questi oggetti è davvero alla portata di tutti: sui siti di e-commerce più gettonati se ne possono trovare intorno ai 14-15 euro ma anche oltre i 30, in base alla grandezza selezionata.

TRE CASI

«I primi due casi li ho registrati la scorsa settimana – riferisce Scarpa, mentre rigira tra le mani proprio una delle piccole cassette, simile a quelle che sono state scassinate, auspicando che il fenomeno si arresti quanto prima – mentre un altro ieri. Prima di questi episodi? Situazioni del genere non ne avevo mai riscontrate». Evidentemente l’idea è partita da qualcuno che ha pensato di sfruttare il periodo di bassa stagione, ben consapevole di come in centro storico le presenze turistiche attualmente non siano affatto numerose. Almeno fino alle festività natalizie ormai alle porte. «Ora è un momento “morto”, con poca gente in giro. Mentre in un altro momento dell’anno gli appartamenti che sono stati presi di mira sarebbero di certo stati occupati», commenta il titolare del negozio, divenuto un punto di riferimento per gli abitanti della zona (e non solo), riportando il racconto fattogli proprio da uno dei proprietari che in questi giorni si è rivolto a lui per cambiare la serratura. D’altronde il non sapere che fine abbiano fatto le chiavi e chi realmente le possieda, non può lasciare tranquilli.

SEMPLICI E FRAGILI

Dopo essergli stata manomessa la cassetta portachiavi, il cliente ha spiegato come i vandali siano entrati nell’appartamento e abbiano bivaccato lì per qualche giorno. E prima di andarsene hanno addirittura portato con sé un televisore e una lavatrice trovati all’interno. «Queste cassette sono realizzate in alluminio pressofuso e il meccanismo è semplicissimo». Attraverso l’inserimento del codice richiesto si aprono automaticamente, consentendo di prelevare in un solo gesto la chiave in esse contenute. Intanto i proprietari degli appartamenti che hanno subìto tentativi di effrazione lanciano l’allarme, raccomandando a tutti di tenere alta la guardia. Tra accessi abusivi ad alcuni immobili o semplici manomissioni delle cassette portachiavi, il fenomeno non lascia indifferenti e inizia a destare preoccupazione.