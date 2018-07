Venditori abusivi sempre più violenti: appello del Comune alla Prefettura

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Meno venditori abusivi sulla spiaggia, ma più violenti. Soprattutto per la presenza di circa 30 cittadini senegalesi che da circa due anni agiscono in gruppo. Assieme si ritrovano sull’arenile, per essere più forti e contrastare l’azione degli agenti della polizia locale. Se necessario anche con la forza, brandendo ombrelloni e lettini, come confermano le aggressioni avvenute negli anni scorsi. Compresa quella contro il comandante Claudio Vanin e quella ai danni di una vigilessa. Per questo il sindaco Valerio Zoggia, nelle scorse riunioni del comitato per la sicurezza pubblica ha sollecitato un intervento da parte della Prefettura e della Questura.