JESOLO - Spray al peperoncino per gli agenti della Polizia locale. Si rinnova la dotazione degli agenti in servizio al Comando jesolano che ora avranno a disposizione dei nuovi spray antiaggressione.



La decisione è stata varata nei giorni scorso con una determina del comandante Claudio Vanin, che ha deciso di potenziare la dotazione dei dispositivi a disposizione dei propri agenti e di continuare così il percorso di rinnovamento avviato già nel 2014. Del resto sempre più spesso gli agenti della polizia locale si sono trovati al centro di aggressioni e minacce. O comunque al centro di reazioni violente da parte di persone fermate in flagranza di reato o anche solo per richieste di identificazioni per accertamenti. Per non dimenticare di tutti gli episodi potenzialmente a rischio avvenuti durante i controlli sulla spiaggia contro i venditori abusivi. Per questo è stato deciso di acquistare cento dispositivi che verranno messi a disposizione degli agenti che hanno già superato i necessari corsi di formazione ed abilitazione all'utilizzo di questo tipo di spray.



NECESSITA'

«L'acquisto di questi dispositivi spiega il sindaco Valerio Zoggia è legato ad una richiesta degli stessi agenti, per aumentare la loro sicurezza, in considerazione delle situazioni in cui spesso sono costretti ad operare». Da ricordare che per gli stessi motivi, gli agenti hanno in dotazione anche il bastone estensibile, uno strumento multifunzione che sarà consegnato a tutti gli agenti di polizia locale che saranno formati ad un corretto utilizzo. La dotazione è prevista dal regolamento comunale che disciplina l'attività del Corpo, ha lo scopo di fungere da distanziatore di sicurezza, con una lunghezza variabile tra i 30 e i 60 centimetri ed è stata fortemente voluta per tenere ad opportuna distanza eventuali soggetti aggressivi, evitare contatti e risse. Lo stesso strumento, per la sua leggerezza, flessibilità e per l'esito che ha dato nelle prove tecniche effettuate dagli organi competenti ha permesso di non classificarlo come arma. «La nostra Polizia locale conclude il sindaco rappresenta un fiore all'occhiello per la città. La conferma arriva dalle tante attività svolte in tutti i mesi dell'anno, e come se non basasse in quest'ultimo delicato periodo. Gli agenti in organico svolgono un lavoro enorme all'interno della città, spesso facendosi carico di compiti che non sono prettamente di loro competenza e metterli nelle condizioni di poter operare al meglio è una priorità della nostra amministrazione. Gli acquisti delle nuove dotazioni vanno in questa direzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA