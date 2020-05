JESOLO «I nostri servizi e la nostra accoglienza non temono rivali, dobbiamo partire da questo». L’argomento verrà affrontato domani, nella videoconferenza in programma tra il G20s, il coordinamento delle più importanti spiagge italiane, e Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario con delega al turismo. Una prima risposta all’ipotesi della Croazia di creare un corridoio e voli diretti per i turisti tedeschi e austriaci è arrivata dal litorale veneziano. E per la precisione da Jesolo. Le parole sono quelle del consigliere di maggioranza Damiano Mengo, anima del Pd locale. Così, se la città sta studiando un nuovo progetto per la promozione, l’esponente dei democratici ha lanciato un pensiero condiviso praticamente da tutti. «In questa situazione – dice Mengo – è comprensibile che qualcuno voglia cercare di ottenere dei vantaggi, però va precisato che il nostro spirito di accoglienza e la nostra ospitalità sono unici. Non abbiamo rivali, abbiamo sviluppato un sistema invidiato da tutti, che ha portato Jesolo assieme a tutta la costa veneta ai vertici europei del turismo balneare. Il nostro è un litorale unico, con servizi di eccellenza: dobbiamo semplicemente ricordarlo, anche a chi vorrebbe proporre “corridoi” o altre soluzioni».

TUTTI UNITI

E sulla stessa scia Christofer De Zotti, capogruppo di “Jesolo Bene Comune”, lista di opposizione che per una volta viaggia nella direzione della maggioranza. «A quanto paventato dalla Croazia – aggiunge De Zotti – va detto che tutti i nostri servizi sono all’avanguardia, quelli presenti sulla spiaggia ma anche quelli nei locali e negli hotel. I nostri operatori sono il simbolo della qualità. E come se non bastasse abbiamo una forza in più perché possiamo contare su una sanità che è un modello virtuoso. Nel nostro territorio abbiamo numerose eccellenze che mai come in questo momento devono essere valorizzate. Anche perché va ricordato che tutti noi siamo pronti per aprire le attività: è sufficiente che ci dicano il giorno in cui è possibile iniziare la stagione». E su questo fronte De Zotti chiede al Comune di fare uno sforzo in più sulla campagna di promozione. «E’ indispensabile – aggiunge il consigliere di opposizione – che ci sia la massima condivisione con le categorie e soprattutto che l’attuale bozza venga definita già nei prossimi giorni, non possiamo permetterci di perdere altro tempo. Non appena ci sarà la data di inizio della stagione, la campagna promozionale dovrà essere avviata».

LA PUBBLICITÀ

In questo senso, giovedì scorso l’Amministrazione comunale ha presentato ai consiglieri comunali la prima bozza del progetto di comunicazione che passerà nei social, con il contributo di una vera e propria task force di influencer e comprenderà anche una campagna media. Ad essere sostenuta sarà la cultura dell’accoglienza e dell’innovazione, compreso il sistema di prenotazione digitale e il servizio per ricevere cibo e bevande direttamente nel posto spiaggia, prenotando l’ordine con un comando dal lettino per evitare assembramenti. «L’obiettivo – annuncia il sindaco Valerio Zoggia – è quello di garantire una vacanza in totale sicurezza. Ospitalità, fascino e bellezza saranno poi quelle di sempre. Il programma di promozione è molto articolato e nei prossimi giorni verrà presentato alle associazioni di categoria affinché ci sia la massima condivisione. Ognuno potrà dare il proprio contributo di idee».



