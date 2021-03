Briccole, pontili in disuso e amteriali edili: sequestra discarica abusiva di 25mila metri quadrati

JESOLO (VENEZIA) - I militari del Nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Venezia e di Jesolo insieme al personale tecnico dell'Arpav hanno posto sotto sequestro penale una vastissima area utilizzata per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali provenienti dall'attività di lavori edili e marittimi. È stato accertato che la gestione dei rifiuti condotta dall'azienda avveniva in maniera difforme a quanto disposto dalle norme in materia ambientale. In una area scoperta di circa 25.000 metri quadrati, priva di pavimentazione e sottoposta a dilavamento meteorico, la Guardia Costiera ha sequestrato oltre 10.000 metri cubi di materiali di risulta accumulati. Nel corso dell'operazione, che ha portato alla denuncia del responsabile dell'attività, i militari hanno posto sotto sequestro anche diverse decine di briccole e pontili in disuso, mezzi di lavorazione non operativi, decine di pneumatici esausti, materiale di scavo di vario tipo e fanghi.