JESOLO - Ha poco più di in secolo di vita ufficiale, il Club Sandwich, eppure, anche per questa popolarissima preparazione, una delle poche, in fondo, che si trova in qualunque parte del mondo, l'origine non è chiarissima. Di sicuro siamo a New York e siamo alla fine del 1800 e c'è la ragionevole certezza del luogo, il Saratoga Club House di Saratoga Springs, esclusivo locale di newyorchese. La diatriba è soprattutto sull'inventore. C'è chi ne attribuisce la paternità (molto probabile) a Danny Mears, chef del ristorante, e chi sostiene invece che l'idea fu del titolare del locale, Richard Canfield, e chi, infine, la accredita ad un anonimo imprenditore newyorchese che se lo preparò in casa e poi lo fece replicare al cuoco del suo club. Sia quel che sia, l'unica cosa certa è che il Club Sandwich ha conquistato il mondo diventando una preparazione fra le più amate per un pranzo sfizioso e veloce.

A Jesolo, da tre anni, grazie all'intuizione e alla passione di Gianfranco Moro, figura storica e sempre innovativa nel mondo dell'accoglienza, e Claudia Ferronato (giornalista e social media manager) il Club Sandwich è protagonista di un contest goloso che, all'inizio dell'estate, coinvolge chioschi e alberghi del Lido in una sfida su più fronti: l'innovazione, la tradizione e, da quest'anno, il Panpiuma, il pan carré che solitamente si usa per i tramezzini e quindi più complicato da lavorare anche in cottura, per via della maggiore morbidezza e dell'assenza di bordi.

A scegliere il miglior Club Sandwich di Jesolo una commissione di esperti, i quali, prima di entrare a far parte del gruppo dei giurati, seguono un corso di degustazione e di preparazione per ottenere la certificazione di Ambasciatori del Gusto. Un omaggio, quello di Jesolo, non solo ad una preparazione diventata quasi iconica sulla spiaggia, ma anche a chi ovvero il leggendario Benito del mitico da Alfredo in Largo Tempini (proprio da quest'anno diventato Flora) -, lanciò e impose il Club Sandwich a Jesolo all'inizio degli anni sessanta.

Jesolo, il miglior club sandwich è del Chiosco Ristoro

Sul gradino più alto del podio per il miglior Club tradizionale, bissando il successo di un anno fa, è salito il Chiosco Ristoro di Massimo Max Mengo interpretato da Francesco Bergo, fra piazza Marina e piazza Nember, al secondo posto l'hotel Vidi Miramare & Delfino e al terzo il Gasoline on the Beach. La sfida dedicata alla ricerca è stata invece vinta da Alessio Di Giovanni e Alessio Dabbicco dell'Hoku Lounge dell'Hotel Falkensteiner, per una preparazione che è un viaggio di sapori; infine, l'esordiente sezione Panpiuma, ha certificato il successo del Chiosco Cubanito, dell'hotel J44 e de La Guinguette Baladin.

In coda, due premi che vanno oltre il gusto: quello per la presentazione più particolare è finito nelle mani di Marco Berto dell'Hotel Domingo, che ha utilizzato anche foglie d'oro commestibile (premio, un viaggio in Lussemburgo per una serata evento), mentre quello chiamato Fuori Concorso (attività al di fuori di chioschi e alberghi) è andato a Route 66 il pub che, nella prima edizione, sbaragliò il campo nel Club tradizionale e che ha ricevuto il premio dalle mani di Elisabetta e Deborah dell'azienda Onde della Terra.