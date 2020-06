club sandwich

piatto tipico di Jesolo

JESOLO - Il. E' la sfida lanciata da Gianfranco Moro, presidente del comitato civico di piazza Brescia, che ha avviato il percorso per il riconoscimento di tipicità per il club sandwich. Per questo è stato deciso di istituire un format che coinvolgerà tutti i chioschi della spiaggia, dove una giuria selezionata, composta da 40 persone, assaggerà i club decretando il migliore di Jesolo.RICERCA STORICAAlla base dell'iniziativa, e quindi degli assaggi, un'accurata ricerca storica dalla quale è stato scoperto che a importare il club sandwich dall'America, negli anni Sessanta del secolo scorso, fu Benito Stefanel, proprietario del ristorante da Alfredo in largo Tempini, che riadattò il sandwich statunitense inventando un piatto destinato a fare la storia.«Da Jesolo il club sandwich spiega Gianfranco Moro si è poi diffuso in tutto il litorale, in Italia e nel resto del mondo. Rispetto a quello americano furono introdotte delle novità. Prima di tutto il fatto di servirlo caldo mentre in America viene servito freddo come un normale panino, poi il taglio in quattro parti e infine quello che possiamo dire sia il tocco magico, ovvero l'abbinata con la salsa rosa. Tutto questo è stato fatto a Jesolo, per diffondersi ovunque. Il nostro evento vuole celebrare tutto questo percorso».RICONOSCIMENTO FORMALEE su questo presupposto è iniziato il percorso per il riconoscimento di piatto ufficiale, con tanto di format per decretare il miglior Club Sandwich cittadino. Il primo passo è avvenuto domenica scorsa, con la prima lezione a venti giudici svolta da Mario Pegoraro, ristoratore ed esperto gastronomo, con tanto di visita del vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin che ha sottolineato quanto siano importanti i prodotti tipici, per dare una importanza al territorio.«La prossima settimana dice sempre Moro formeremo altri venti giurati. I giudici, chiamati anche ambasciatori, dovranno valutare il piatto secondo alcuni parametri, come la cottura dei prodotti, la doratura del pane e l'aroma del Club Sandwich».L'evento si terrà lunedì 20 luglio e appunto coinvolgerà i chioschi della spiaggia in collaborazione con l'associazione Veneto Chioschi: «I giudici si ritroveranno in gruppi di quattro conclude il presidente del comitato di piazza Brescia per evitare assembramenti. Per lo stesso motivo la sfida verrà trasmessa attraverso i social. Il prossimo anno contiamo di ripetere la manifestazione coinvolgendo i locali del resto della città. Contiamo inoltre di realizzare un libro storico, per raccontare la Jesolo degli anni '60: l'invenzione del Club Sandwich sarà il pretesto per descrivere i locali e i ristoranti dell'epoca, ma anche come veniva trascorso il periodo estivo».