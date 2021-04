JESOLO - Ingressi in discoteca riservati solo a chi ha fatto il vaccino o a chi può esibire un Covid test negativo effettuato nelle ultime 36 ore attraverso una piattaforma digitale in grado di sbloccare il biglietto. Ma anche un triage allestito all'esterno dei locali per eseguire su prenotazione dei tamponi rapidi di ultima generazione e consentire l'ingresso solo ai clienti negativi.



Covid, regole in discoteca

Sono alcuni dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati