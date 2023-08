JESOLO - Bambino di sei anni sfugge al controllo dei genitori e si perde in spiaggia: trovato dopo 4 ore a dieci chilometri di distanza. Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio sull’arenile di Jesolo. L’allarme è scattato attorno alle 14 sulla zona di piazza Nember, dove due turisti tedeschi hanno segnalato la scomparsa del loro figlio di appena sei anni. In pratica l’ultima volta che l’avevano visto era stato all’altezza della torretta di salvataggio numero 3.

Le ricerche

Immediate le ricerche, mentre a molti il pensiero è andato a quanto accaduto sabato pomeriggio a Chioggia, dove un bambino di sei anni è stato trovato morto annegato. Anche in quel caso a dare l’allarme sono stati i genitori dopo che avevano perso di vista il piccolo. Fortunatamente, sull’arenile di Jesolo l’epilogo è stato diverso. Alle ricerche, coordinate dagli uomini del commissariato di Polizia, hanno partecipato anche gli agenti della Polizia locale, i bagnini di salvataggio della Jesolo Turismo e i vigili del fuoco con un elicottero che ha sorvolato più volte la spiaggia. Attorno alle 18 il piccolo è stato ritrovato, sano e salvo, stanco e comprensibilmente impaurito, all’altezza della torretta di salvataggio numero 25. Di fatto ha camminato per circa 10 chilometri.

A riconoscerlo sono stati gli agenti, che hanno immediatamente avvisato i genitori ai quali poi è stato riaffidato. Non è la prima volta che accadono incidenti simili sulla spiaggia di Jesolo.