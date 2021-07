Ispirami, il nuovo portale per vacanze last minute e risparmiose

VENEZIA - Save, società che gestisce l'aeroporto di Venezia, ha annunciato oggi il lancio del nuovo portale «Ispirami» (ispirami.veneziaairport.it), che permette ai viaggiatori di scegliere la meta delle proprie vacanze in base alle destinazioni più economiche in partenza dallo scalo di Tessera. La novità è stata presentata nel corso del Venezia Marketing Hotel, fiera dedicata a turismo e ospitalità.

«Abbiamo cambiato strategia, - ha riferito il direttore marketing del gruppo, Gaetano Trapanese - puntando più sul periodo che sulla destinazione». Gli utenti inseriscono le date in cui intendono organizzare un viaggio, e cliccando sul bottone «Ispirami» compaiono tutte le mete disponibili per il periodo, in ordine di prezzo. Proseguendo nell'iter si viene poi reindirizzati al sito delle compagnie per l'acquisto. «Stiamo lavorando per ripristinare il network di voli pre-pandemico - ha aggiunto Trapanese - e i primi segnali di ripresa sono incoraggianti. Questa è la soluzione aggiuntiva che abbiamo pensato per sollecitare la domanda di viaggiare che c'è in questo periodo».