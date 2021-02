Investe e uccide un pedone poi fugge, ma torna e confessa: «Sono stato io»

ERACLEA - Investe e uccide un pedone e sotto choc subito scappa per poi tornare sul luogo della tragedia.

Il terribile incidente a Torre di Fine, frazione di Eraclea, oggi sabato 20 febbraio, poco dopo le 17. La vittima è M.M. 58enne di Caorle, di cui non sono ancora state rese note le generalità. Il conducente dell'auto è un ragazzo di 25 anni del posto: è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato e ristretto ai domiciliari.

I rilievi sono ancora in corso da parte dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di San Donà di Piave con il supporto di altre pattuglie per gestire in sicurezza la viabilità.

Ultimo aggiornamento: 19:17

