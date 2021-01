Rimane invalida dopo l'intervento, maxi risarcimento di 180mila euro

MESTRE-MIRANO - Maxi risarcimento di 180.000 ad una paziente 71enne di Mirano rimasta invalida dopo un intervento di erniectomia all'ospedale all'Angelo di Mestre. Dopo 11 anni di battaglie legali e l'espletamento di due Ctu disposte dal Tribunale di Venezia in sede di consulenza tecnica preventiva, l’Asl 3 Serenissima e la sua compagnia assicurativa hanno deciso di transare il danno con Studio3A onde evitare una causa che avrebbe altresì allungato di altri mesi, se non anni, il calvario della paziente. E' stato così riconosciuto l’errore dei medici e l'indennizzo ha tenuto conto anche dell'invalidità lavorativa come casalinga.

