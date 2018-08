«Sola, invalida e con 290 euro al mese, non toglietemi anche la casa»

di Mauro De Lazzari

FAVARO VENETO - «Sono, percepisco un'euro al mese e ora il Comune mi ha intimato di lasciare la casa in cui vivo perché non sono in grado di pulirla». A dirlo è una signora poco più che sessantenne di, da undici anni senza lavoro a causa di unache l'ha resa invalida. «A seguito della morte del mio convivente, avvenuta a marzo di quest'anno spiega ho deciso di sistemarmi nell'appartamento lasciatomi da mia madre, che si trova in una zona centrale di Favaro ma che ancora non ho formalmente ereditato. La prima idea è stata di venderlo, ma nonostante