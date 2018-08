Mamma Cinzia: «Le due vite e le passioni della mia Federica»

di Vittorio Pierobon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mamma da trent'anni di Federica. Domenica 5 agosto sarà una data importante anche per. La figlia festeggerà il compleanno nell'elemento a lei più congeniale, l'acqua della piscina di Glasgow, dove oggi partono gli Europei di nuoto. Fede sarà in gara nelle staffette e nei 100 stile Cinzia, assieme al marito Roberto, incollata alla tv nella villetta didove è vissuta la figlia. La cameretta è sempre pronta ad accoglierla, ora vive e si allena a Verona, dove c'è il Centro federale, ma quando può torna a casa. «Era qui fino a due giorni fa - racconta Cinzia - prima di ogni gara importante, torna a casa. Un po' per scaramanzia e un po' per ricaricarsi. Questa volta ci ha chiesto di accompagnarla in aeroporto, dove ha trovato gli altri azzurri. É sempre un'emozione vederla in Nazionale, sono passati tanti anni, ma ancora non ho fatto l'abitudine».