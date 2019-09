LEGGI ANCHE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIGONOVO (VENEZIA) - Il primo giorno di scuolaad accogliere il. Il preside aveva proposto alla mamma di lasciare il ragazzino in classe per un'ora e mezza, che detta così pare proprio una carità per poveri. Un tempo talmente risicato che ha deciso di tenerlo a casa, non senza la rabbia di un genitore che è stanco di dover fare battaglie per ogni cosa. Adesso le ore di permanenza a scuola sono diventate tre e se tutto procederà da domani dovrebbe iniziare a frequentare le lezioni.«Almeno per queste poche ore, anche se non so ancora se avrà l'insegnante di sostegno o se sarà seguito solo dall'operatrice socio sanitaria» dice, mamma di un ragazzino di 15 anni affetto dalla sindrome di Angelman . Un nome suggestivo, che fa pensare all'uomo angelo, ma che in realtà cela