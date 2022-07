Jane Fonda e Diane Keaton a Venezia per la riprese di The book club 2: primo ciak tra calli e campi

VENEZIA - Sono iniziate a Venezia le riprese del film The book club 2, che vede nel cast attrici del calibro di Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Il primo ciak è avvenuto la mattina di lunedì 11 luglio, nel piazzale della stazione Santa Lucia, e ha coinvolto 75 comparse, con le attrici che hanno simulato il loro arrivo in treno.

APPROFONDIMENTI CINEMA Un altro grande set nel cuore di Venezia città: tra calli e... IL PERSONAGGIO Jane Fonda: «Sono vicina alla morte, ma non provo fastidio....

Le immagini sono tratte dalla pagina Facebook "Venezia non è Disneyland". Il sequel della commedia Book club parte dunque da Venezia. Il dedalo di calli e campielli lagunari è lo sfondo scelto dal regista Bill Holderman per le riprese del nuovo film. Il film sarà distribuito al grande pubblico con tutta probabilità il prossimo anno. La distribuzione Universal è prevista per il 2023.

Top secret la trama. Quello che però è trapelato in questo periodo sulla sceneggiatura è che il viaggio di relax in Europa non sarà come l’avevano immaginato le protagoniste. Si parla infatti di alcuni segreti che, una volta svelati, cambieranno il corso della loro storia. Tra le novità del nuovo capitolo ci sarà anche la presenza di Giancarlo Giannini, l’icona del cinema italiano partirà quindi per la nuova esperienza lagunare. Inoltre pare che tra gli altri luoghi scelti dalla produzione ci siano pure Roma e una località sciistica non meglio precisata.