Ceggia. Si cappotta con la Smart, ferito il conducente. Strada chiusa fino alle 7

CEGGIA - Alle 5 di oggi, domenica 11 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Comunet a Ceggia per una Smart finita rovesciata, dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Portogruaro, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il giovane conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. L’autista è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem ed elitrasportato in codice rosso in ospedale. I carabinieri hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.