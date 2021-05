VENEZIA - Per Roberto Piva è uno dei giorni più pesanti della vita. A quasi due anni dall’incidente nautico che gli ha portato via sua figlia Cecilia (12enne), ora si trova come unico indagato nell’inchiesta che sta per sfociare in un processo. La pm Federica Baccaglini ha infatti provveduto a inizio aprile al deposito degli atti relativi all’inchiesta, che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Con l’uscita dall’inchiesta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati