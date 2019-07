Sbalzata in acqua dalla barca e colpita al motoscafo: donna grave

di Monica Andolfatto

CAORLE - Sbalzata in acqua mentre si trovava sulcondotto dal, è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia dell’Angelo a Mestre. E dovrà essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’importanteriscontrato dagli accertamenti diagnostici cui è stata sottoposta quando in ambulanza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Mestre. Ma per fortuna non sarebbe in pericolo in vita. È nella laguna dellafrache, l’altro pomeriggio, si è verificato l’che ricalca nelle modalità ricalca in maniera inquietante la tragedia che si è consumata domenica scorsa davanti a Sant’Erasmo a Venezia , e che è costata la vita a Cecilia Piva, di appena dodici anni.