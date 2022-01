Incidente con una pala meccanica, muore operaio alla Pilkington di Porto Marghera

VENEZIA - E' di queste ore la notizia del grave infortunio accaduto presso lo stabilimento della Pilkington di Porto Marghera in cui un lavoratore di un’ impresa esterna, è morto per le gravi ferite riportate nell'incidente con una pala meccanica. A darne notizia la Filtcem Cgil, ieri pomeriggio, anche se la morte dell'operaio risalirebbe a venerdì scorso 28 gennaio.

«Non si deve mai abbassare lo sguardo su tutto ciò che rappresenta sicurezza sui posti di lavoro - dicono i sindacati in una nota - vengono definite morti bianche, ma la verità è che anche questa volta un lavoratore non farà più ritorno a casa. Per l’ennesima volta riscontriamo che i lavoratori in appalto dei nostri settori continuano a essere i più esposti al rischio di infortuni anche mortali. Serve una profonda revisione delle regole sugli appalti e sui protocolli di sicurezza nei grandi siti industriali. Come Filctem Cgil di Venezia da sempre sosteniamo che la sicurezza sui posti di lavoro viene prima del lavoro stesso, nonostante si continui a discuterne quotidianamente si comprende che questo fenomeno è qualcosa assai difficile da debellare, nessuno può permettersi di non mettere la sicurezza in primo piano, sicurezza non è semplicemente un termine ma qualcosa da pretendere in ogni momento».

Nelle prossime la Filtcem chiederà un incontro alla direzione di Pilkington per capire cosa non abbia funzionato e per rafforzare i protocolli di sicurezza.