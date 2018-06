Auto finisce contro la casa e si incendia: ferite due persone /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVALLINO TREPORTI - La notte scorsa, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fausta, incrocio via Pisani, aper lache finita a ridosso di un’abitazione,: feriti i due occupanti.I pompieri accorsi da Jesolo hanno spento le fiamme dell’auto, che intanto si erano estese agliin legno dell’abitazione. In salvo i due occupanti riusciti a venire fuori autonomamente dalla vettura, prima dello sviluppo dell’incendio. I due sono stati presi in cura dal personale del suem 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa un’ora e mezza.