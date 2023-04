Lido di Venezia. Urta un ciclista e se ne va, anziana guidatrice nei guai

LIDO DI VENEZIA - È durata soltanto poche ore la "fuga" dell'auto che, venerdì pomeriggio, attorno alle 18.30, ha urtato un ciclista facendolo cadere pesantemente a terra.



L'uomo, settantenne, è stato ricoverato, sotto stretta osservazione medica, all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo: P.T. ha riportato un trauma cranico e alcune ferite in testa, oltre che in altre parti del corpo, medicate con diversi punti di sutura. Per fortuna, anche dopo la caduta, l'uomo è sempre rimasto cosciente e le sue condizioni, dopo un'iniziale preoccupazione, sono in miglioramento.È questo il primo bilancio dell'incidente stradale avvenuto in piazzale Santa Maria Elisabetta, all'altezza dell'hotel Villa Laguna, a pochi passi dall'inizio di via Sandro Gallo, in un punto nevralgico della viabilità.



ANZIANA SIGNORA

Alla guida dell'automobile coinvolta nel sinistro si trovava un'anziana signora la quale, rintracciata dalla Polizia locale, ha raccontato di essersi fermata dopo l'incidente per verificare l'accaduto, ammettendo di essere ripartita subito dopo, credendo che nessuno si fosse fatto male.

Saranno ora le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di turno, Roberto Terzo, a dover ricostruire l'esatta dinamica, anche attraverso le eventuali testimonianze di chi si trovava lì di passaggio e ha visto come sono andate esattamente le cose.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era in sella alla sua bicicletta e si stava dirigendo verso via Sandro Gallo. P.T. si muove abitualmente in bici: abita nella zona di via Lorenzo Marcello, di fronte all'hotel Quattro Fontane. Quindi, probabilmente, stava pedalando verso casa, quando è stato urtato da un'auto che stava procedendo nella sua stessa direzione di marcia.



LA DINAMICA

L'impatto ha fatto sbalzare l'uomo dalla sella, facendolo finire sull'asfalto. Tempestivi i soccorsi: sul posto l'autoambulanza del 118 proveniente dal punto di primo intervento dell'ex ospedale al mare. Il paziente è stato subito preso in carico dai sanitari e portato alla darsena del "Nicelli". Qui è stato caricato in idroambulanza e trasportato all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo per ulteriori accertamenti, tra i quali la Tac, che ha evidenziato un forte trauma cranico, ma escluso complicazioni. Tuttavia, vista la delicatezza della situazione, l'uomo è stato trattenuto in ospedale sotto osservazione.

All'arrivo dei primi soccorritori, dell'auto che aveva provocato l'incidente erano state perse completamente le tracce. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del Lido, all'opera fino all'1 e mezza di notte sia per ricostruire la dinamica dell'incidente, sia per "dare la caccia" all'automobilista che, dopo aver provocato l'impatto, ha proseguito nel suo percorso. Gli agenti sono riusciti a rintracciare la targa del veicolo e da qui non è stato difficile risalire al nome della donna che era alla guida dell'auto: la conducente ora rischia una denuncia per omissione di soccorso, oltre a dover rispondere delle lesioni provocate al ciclista. La viabilità, dopo l'incidente, ha subito inevitabili rallentamenti.