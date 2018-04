Tamponamento a catena tra tir in A4: coda di sette chilometri

VENEZIA - Un coda di mezzi lunga 7 chilometri si è formata sull'autostrada A4, tra Arino e Dolo, in direzione Milano per uno scontro tra mezzi pesanti. Nessuna peronsa sarebbe rimasta ferita. Un tamponamento a catena tra 4 veicoli che ha mandato in difficoltà la circolazione all'altezza dell'autogrill di Arino. I tir avrebbero ostruito sia la corsia di sorpasso che quella intermedia, formando un imbuto sul quale si sono incolonnati tutti i mezzi in arrivo. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e gli ausiliari di Cav, la società che gestisce il tratto autostradale.

