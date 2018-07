VENEZIA - Incendio divampato in alcuni locali non utilizzati di pertinenza di un hotel in Calle Larga ai Nani (zona Accademia) a Venezia. Le squadre dei Vigili del fuoco, intervenute con tre autopompe lagunari e 15 operatori hanno spento le fiamme che hanno bruciato materiale depositato all’interno dei vani producendo fumo e calore. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

