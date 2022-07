Incendio nell'autorimessa comunale di Piazzale Roma a Venezia: il custode respira fumo e finisce in ospedale

VENEZIA - Incendio nell'autorimessa comunale di Piazzale Roma a Venezia, il rogo è scoppiato intorno alle 5 di domenica 3 luglio 2022. Il custode è finito in ospedale per aver respirato il fumo. I pompieri, arrivati da Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato il piccolo locale elettrico. Il custode è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito per controlli in Pronto soccorso. Le operazioni di messa in sicurezza e aereazione dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza.